Open wijngaarddagen: ''Als het eenmaal staat, dan kan het niet meer stuk''

De wijnen van wijnboer Peter Pels worden geproefd (foto: RTV Drenthe)

HAVELTE - Dit weekend zijn de open wijngaarddagen. Bezoekers kunnen een kijkje nemen bij wijngaarden door heel Nederland. Ook wijnboer Peter Pels uit Havelte gooide zijn deuren op.

''Het is ieder jaar weer een heel gestress om alles klaar te krijgen, maar als het eenmaal staat en je hebt dit weer. Dan kan het niet meer stuk''



Drie wijnen van Peter Pels vielen vorig jaar in de prijzen: ''We merken de laatste weken, dat deze wijnen extra populair zijn'', aldus de wijnboer.



Het is een slecht wijnjaar voor de wijnboeren uit Nederland. Door vorst uit het voorjaar zijn struiken aangetast. '' Het ging eigenlijk heel goed, maar de afgelopen twee weken heeft het geregend en dat doet het niet ten goede.'' Toch maakt Pels zich nog geen zorgen: ''Ik zeg altijd maar zo: slechte wijnjaren bestaan niet.''



De open wijngaarddagen worden elk jaar in september georganiseerd.