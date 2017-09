Nieuw Buinen wint in slotfase, SVBO krijgt pak rammel

VOETBAL - Nieuw Buinen is het nieuwe seizoen in de eerste klasse F met een benauwde zege begonnen. De winnende treffer tegen FVC uit Leeuwarden viel diep in de tweede helft.

Koen Hateboer opende namens de thuisploeg de score in de dertiende minuut. Op slag van rust produceerden de Friezen de gelijkmaker. Jesse Wijbenga was succesvol met een kopbal. Diep in de tweede helft zegevierde Nieuw Buinen alsnog. Ibrahim Dumbuya kroonde zich enkele minuten voor tijd tot matchwinner: 2-1.SVBO beleefde een valse start op het veld van WVV. In Winschoten incasseerden de Emmenaren maar liefst een half dozijn goals: 6-0. Met twee doelpunten was Niels van Delden de meest productieve speler. De overige treffers werden gemaakt door Marcel Smit, Martijn Drent, Kevin Wiegman en Ramon Kuiper.De eerste competitiewedstrijd van Rolder Boys eindigde eveneens in een nederlaag. Tegen GRC ging de thuisclub met 1-3 onderuit. Rolder Boys kwam nog wel op voorsprong via Niels Stoffers. GRC kantelde het duel echter dankzij doelpunten van Walid Khatir, Davy Wilkens en Mohammed Belghroub.Het Drentse onderonsje tussen Emmen en Hoogeveen leverde geen winnaar op. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel.