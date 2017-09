Beilen in slotfase voorbij VKW

Beilen viert feest in Westerbork (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Beilen mag zich een half jaar de beste ploeg van Midden Drenthe noemen. In Westerbork werd VKW met 0-1 verslagen. Invaller Rick Koops besliste vijf minuten voor tijd de wedstrijd.

Geschreven door René Posthuma

De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd en kreeg in de eerste twintig minuten een paar goede kansen. Maar voor het Beiler doel was, met name, Anjo Willems niet scherp.



Evenwicht

VKW kon het hoge tempo niet volhouden en Beilen kreeg langzaam meer grip op de wedstrijd, maar ook goede kansen voor Bertus Wolters troffen geen doel. Beide ploegen zochten doelpuntloos de kleedkamers in de rust op.



De tweede helft leek een kopie van de eerste. VKW begon weer scherper, kreeg kansen, maar scoorde niet. In het tweede gedeelte van de tweede helft werden de gasten weer sterker, maar lang werd er niet gescoord.



Rick Koops

Invaller Rick Koops miste, met nog twintig minuten te spelen, na een fraaie omhaal, het doel maar net. Vijf minuten voor tijd was het wel raak. Koops reageerde attent op een voorzet van een andere invaller, Alwin Hendriks. De vlag ging nog wel omhoog voor buitenspel, maar daar was geen sprake van en dus kon er een geel-zwart feestje worden gevierd.