Lichaam in Spier is van vermiste Ellen Drost (18)

SPIER - Het lichaam dat vanmiddag werd gevonden is van de 18-jarige Ellen Drost. Ze werd vermist sinds afgelopen nacht, toen ze vertrok van een schuurfeest in de buurt.

Dit is zojuist door de politie bevestigd.Naar aanleiding van haar vermissing heeft de politie gezocht naar de vrouw. Ze is rond 15.15 uur vanmiddag gevonden, door wie is op dit moment nog onduidelijk.De doodsoorzaak is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de politie is Drost niet "onder abnormale omstandigheden" aangetroffen. Ze is gevonden in een greppel, niet zichtbaar vanaf de weg.De politie doet nog steeds onderzoek. Omstanders worden op grote afstand gehouden. De weg is afgezet en de plaats waar het slachtoffer is gevonden, is niet te zien.