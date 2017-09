FC Assen thuis ruim onderuit tegen Alcides

VOETBAL - De supporters van FC Assen zijn de afgelopen twee seizoenen op Sportpark De Hoogspanning verwend met uitstekende resultaten. Na twee kampioenschappen op rij zal het voor de nieuwbakken eersteklasser anders gaan deze jaargang. Alcides maakte dit duidelijk door de openingswedstrijd met 0-5 te winnen.

Een half uur had de ploeg van Harold Wekema de Meppelers onder controle. Met een prima defensie en scherpe duels werd Alcides ver van het doel gehouden. Al had de bal na vijf minuten op de stip kunnen gaan voor de gasten. Peter Fokke was ontsnapt aan Thijs Brandhorst, die met een stevige charge de weg naar de goal wist te blokkeren. De scheidsrechter liet echter doorspelen.De 0-1 kwam uit de lucht vallen. Een hoekschop voor Alcides van Ryan Luyckx verdween pardoes achter doelman Renzo Hoving. Op slag van rust leidde een spelhervatting wederom tot een treffer. Een perfect genomen vrije trap werd door Frank Fokke in de kruising geplaatst. De 0-2 ruststand was wel een verdiende voorsprong voor Alcides.Na rust was het na acht minuten helemaal klaar van het verzet van Assen. Heel even liet de thuisclub de teugels vieren en de Meppelers profiteerden via een keurige aanval die werd afgerond door Ryan Luyckx. Dankzij Peter Fokken en Jermain Wobbes wist Alcides nog uit te lopen tot 0-5.De score had nog hoger kunnen uitvallen als de ploeg van Erik Niemer de scherpte had kunnen vasthouden tot het laatste fluitsignaal. Een penalty was een van die momenten waaruit de bezoekers nog meer hadden moeten scoren. Martin van 't Ende miste vanaf elf meter.