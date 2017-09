Achilles 1894 dendert door in hoofdklasse: 8-2

Achilles 1894 viert de eerste treffer van de middag (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Achilles 1894 is bezig aan een droomstart in de hoofdklasse A. De club uit Assen, die vorig jaar kampioen werd in de 1e klasse, is na vier duels koploper. Vanmiddag walste de ploeg van trainer Paul Weerman over Jong Achilles'29 heen. Het werd 8-2.

Tien minuten een wedstrijd

Achilles 1894 - Achilles'29 was tien minuten lang een wedstrijd, want de gasten begonnen zeker niet slecht aan het duel. De eerste twee mogelijkheden waren zelfs voor de club uit Groesbeek, maar Achilles 1894-doelman Morten Otte keerde de eerste kans en zag de tweede poging in het zijnet belanden. De thuisclub werd daarna dreigend. Twee keer via Hensens, die beide keren Achilles'29-keeper Desny Royendijk op zijn pad vond.



Fraaie 1-0

De derde kans was wel raak. Uit een corner schoot Stef Beute geweldig binnen. De centrumverdediger knalde de bal strak in de winkelhaak.



Naïef

De openingstreffer deed het wedstrijdbeeld compleet kantelen. Achilles'29 zakte, vooral in de omschakeling, volledig door de hoeven. Binnen tien minuten liep de thuisclub uit naar 4-0. Hensens, David Modderman en Jean Pierre N'Gouan mochten één voor één op de arme Royendijk af en faalden niet.



Hensens

De tweede helft werd de helft van Hensens, die de 5-0 en 7-1 en gaf ook nog eens de assist op de 8-1 van invaller Stan Haanstra. Laatstgenoemde was de aangever op de zesde Achilles-treffer die werd gemaakt door Ids Hannema.







