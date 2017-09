Horrorclown gespot in Emmen

EMMEN - In Emmen is een horrorclown gesignaleerd. In het bos tussen Emmerhout en Angelslo zou de enge lolbroek rondlopen.

Een horrorclown is iemand die is uitgedost als een enge clown. Ze worden ook wel killerclown of griezelclown genoemd.Vooral vorig jaar werden ze veel gezien, zowel in Nederland als daarbuiten. Soms heeft een horrorclown een wapen bij zich, zoals een mes of een bijl. Hiermee maakt de clown voorbijgangers aan het schrikken. Of deze clown een wapen bij zich had, is niet bekend.Er worden weer wat vaker horrorclowns gespot, doordat Halloween er weer aan zit te komen over iets meer dan een maand. Bovendien is in de bioscopen nu een nieuwe versie te zien van de film IT, een horrorfilm over een clown, gebaseerd op het boek van Stephen King.De clowns die zich laten inspireren door de film IT dragen vaak een rode ballon aan een touwtje bij zich. Hiermee probeert de clown uit de film, Pennywise, kinderen mee te lokken.