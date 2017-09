Emotionele bijeenkomst in Pesse voor vrienden en familie Ellen Drost

PESSE - In Pesse is vanavond een bijeenkomst voor vrienden en familie van Ellen Drost. Het lichaam van de 18-jarige werd vandaag gevonden bij het naastgelegen dorp Spier.

De bijeenkomst is bij sportpark De Marke. Hier was Ellen vaak te vinden, ze voetbalde in het tweede elftal van de dames bij SV Pesse. Ze was er een graag geziene verschijning.Mensen die van en naar de bijeenkomst gaan zijn erg emotioneel. Huilend lopen ze over straat.Een man die de bijeenkomst gaat bezoeken vertelt hoe het nieuws ingeslagen is als een bom in het dorp: "Pesse is niet zo groot. Iedereen kent elkaar, kent haar, en haar ouders. Het is echt verschrikkelijk, het ergste wat een ouder kan overkomen", zo zegt hij voordat hij bij de voetbalvereniging naar binnen loopt.Een jongen die langsloopt zegt: "Ze werkte bij de supermarkt, en was een vrolijk en lief meisje. Iedereen zag haar. Mijn zusje zat bij haar in het voetbalteam."Er kwamen veel dorpsbewoners naar het sportpark, tientallen vrienden en kennissen zochten steun bij elkaar. Wat er precies is besproken tijdens de bijeenkomst is niet bekend.