Ellen Drost (18) waarschijnlijk door aanrijding om het leven gekomen

SPIER - De 18-jarige Ellen Drost, wiens lichaam vanmiddag werd gevonden in een greppel bij Spier, is waarschijnlijk aangereden. Dat meldt de politie.

In de loop van de middag heeft zich een automobilist gemeld bij de politie. Het gaat om een 24-jarige inwoner van Ruinerwold.Hij meldde dat hij in de omgeving waar het lichaam is gevonden afgelopen nacht op deze weg ‘iets had geraakt’ met zijn auto. De man is aangehouden en zijn voertuig is in beslag genomen en wordt op sporen onderzocht.De man die in een taxibusje gereden zou hebben, heeft wel in de greppel gekeken na de aanrijding, maar in het het donker zou hij niets hebben gezien. Mogelijk dacht hij een dier geraakt te hebben. Dit wordt gemeld door anonieme bronnen.Ellen Drost was eerder vandaag als vermist opgegeven omdat ze niet thuiskwam na een schuurfeest dat ze bezocht in Spier.