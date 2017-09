Burgemeester Loohuis: Alle aandacht moet nu naar het dorp en de familie gaan

SPIER - Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen heeft geschrokken gereageerd op de dood van Ellen Drost. De 18-jarige werd gistermiddag in een greppel bij Spier gevonden.

Loohuis werd vrij snel op de hoogte gebracht van de dood van de vrouw. "Waarnemend burgemeester Ton Baas van Midden-Drenthe werd als eerste bijgepraat, omdat het lichaam van Ellen Drost op zijn grondgebied werd gevonden", vertelt Loohuis. "Maar al snel werd het duidelijk dat het slachtoffer uit de gemeente Hoogeveen komt."De familie van Ellen was nauw betrokken bij voetbalclub sv Pesse. De club hield gisteren een bijeenkomst voor vrienden en familie van de vrouw. Burgemeester Loohuis was bewust niet bij die bijeenkomst."Dat gebeurde in overleg, want dit moet allemaal verwerkt worden in het dorp en door familie en vrienden. De grond zakt immers onder je voeten vandaan. Het is een drama; het is een van de ergste dingen die je als ouder kan overkomen. Alle aandacht moet nu naar het dorp en de familie gaan", aldus Loohuis.De politie denkt dat Ellen Drost door een taxibusje is aangereden . In de loop van zondagmiddag heeft de bestuurder zich bij de politie gemeld. Het gaat om een 24-jarige inwoner van Ruinerwold. De man is aangehouden en zijn voertuig is in beslag genomen en wordt op sporen onderzocht.