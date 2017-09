Aalden heeft vanaf donderdag weer een geldautomaat

De plotseling gesloten geldautomaat in Aalden. (foto: archief RTV Drenthe)

AALDEN - Inwoners van Aalden kunnen vanaf donderdag weer in hun eigen dorp geld pinnen. De nieuwe geldautomaat is geplaatst in de plaatselijke supermarkt.





De Rabobank stelde eind juni de enige pinautomaat in het dorp buiten bedrijf. Volgens de bank had dat te maken met veiligheidsrisico's. De bank beloofde toen wel te kijken naar alternatieven. Dat heeft geleid tot plaatsing van een nieuwe geldautomaat in de Coop Supermarkt van Gezienus Weggen. Vanaf donderdag kan tijdens openingsuren weer geld worden gehaald.