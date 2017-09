Stelling: Er is niks mis met een vette hap in de sportkantine

ASSEN - Drentse sportclubs houden zich weinig tot niet bezig met het promoten van een gezonde levensstijl. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS.

Terwijl de meeste clubs wel broodjes hamburger, krokken en frikadellen aanbieden, lijkt een broodje gezond een uitzondering. Ook roken langs het veld is bij veel sportclubs toegestaan . Alcohol is de uitzondering. Bij ongeveer 80 procent van de sportclubs in het Noorden mag geen alcohol gedronken worden langs de lijn.Wat vindt u? Is er niks mis met een vette hap in de sportkantine? Of zouden gezonde snacks de standaard moeten worden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Vrijdag vroegen we of opa's en oma's oppasverlof moeten krijgen. Bijna 61 procent vindt dat onzin. Iets meer dan 39 procent is voor zo'n oppasverlof. In totaal brachten 1.794 mensen hun stem uit.