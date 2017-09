Seulmann hekelt smalle selectie Hurry-Up

Ronald Suelmann hoopt op een grotere selectie (Foto: RTV Drenthe archief)

HANDBAL - “Het moet toch mogelijk zijn hier een grotere selectie neer te zetten”, dat was de lezing van Ronald Suelmann van Hurry-Up na de verloren thuiswedstrijd tegen Callant Tongeren (22-31). De aanvoerder legt de vinger op de zere plek.

Hurry-Up vond zaterdagavond in de tweede helft slechts acht keer het net. Schutters Suelmann en Huesmann werden ontmanteld. “Zij zetten iets om in de dekking. Daardoor hadden vooral Joel en ik het lastig”, is de Zwartemeerder eerlijk. “Dan gaat het mis.”



Geen alternatief

Hoofdcoach Vlijm had geen alternatief voor handen. “We hebben gewoon een hele smalle selectie”, concludeert Suelmann. “Dat was vorig jaar al zo. Nu begin je weer het seizoen met een smalle selectie. Dat begrijp ik soms niet helemaal. Het moet toch mogelijk zijn hier een grotere selectie neer te zetten.”



“Er wordt natuurlijk een voorkeur aangegeven door Martin voor spelers”, probeert de rechteropbouwer de gang van zaken te achterhalen. "Of het dan de organisatie is die de spelers haalt of benadert: Ik weet het niet. Iedereen zei vorig seizoen dat de selectie veel te klein was. Je start nu het seizoen weer met een selectie die misschien nog wel kleiner is."



Nieuwelingen

In het duel met Callant Tongeren bracht ook het inbrengen van nieuwelingen Von Eitzen en Petrusis, beide negentien jaar, niet het gewenste effect. “Je weet met jonge jongens, zitten ze in de wedstrijd spelen ze de pannen van het dak. En de andere wedstrijd is veel minder. Eigenlijk zouden de jonge jongens af en toe wat minuutjes moeten maken om ervaring op te doen en te groeien in het team.”



Maar daar is gezien de smalle bank geen tijd voor in Zwartemeer. “Die jongens zijn gehaald met het oog op de toekomst”, houdt Suelmann vol. “Met de hoop dat ze meerdere jaren bij de club blijven. Dat je daarmee kan bouwen. Als je kijkt hoe de selectie verder in elkaar steekt houdt het niet over van spelers.”



Quintus

Zaterdagavond gaan de oranjehemden op bezoek bij Quintus. De opponent uit Kwintsheul wacht nog op de eerste punten in de BENE-League.