Mariniers die treinkaping De Punt beëindigden vanaf vandaag verhoord

DEN HAAG/DE PUNT - De rechtszaak tegen de Staat over de gewelddadige beëindiging van de treinkaping bij De Punt komt vandaag in een cruciale fase. Nabestaanden van de kapers eisen een schadevergoeding. Ook willen ze duidelijkheid over wat er precies in 1977 is gebeurd.

Elf mariniers die betrokken waren bij de actie worden tot en met 4 oktober gehoord. Het verhoor wordt afgeschermd De rechtbank wil helderheid over de uitvoering van de bevrijdingsoperatie, waarbij twee gegijzelden en zes kapers om het leven kwamen. Of het de antwoorden zal opleveren die de nabestaanden willen horen, is afwachten. Begin dit jaar gaven drie oud-commandanten al aan dat er tijdens de operatie geen sprake was van geheime orders of executies.De mariniers zeggen naar eer en geweten te hebben gehandeld en dat er geen executies werden uitgevoerd. In De Telegraaf zeggen zij dat de kapers die gedood werden, stierven omdat de mariniers in een fractie van een seconde moesten besluiten of ze al dan niet een dreiging vormden. Advocaat Liesbeth Zegveld staat de nabestaanden bij. Zij is overtuigd van een bepaalde vorm van regie.Overigens hoeven de mariniers zich geen zorgen te maken over eventuele vervolging mochten ze belastende informatie geven. De rechtbank besloot in maart dit jaar dat de zaak verjaard is