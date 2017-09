Gezonde dingen in de sportkantine? 'Ja, water!'

KLAZIENAVEEN - Broodjes gezond, salades, vers fruit. Je moet er goed naar zoeken in Drentse sportkantines. De meeste verenigingen lijken nauwelijks bezig met gezond eten.

De NOS en de regionale omroepen vroegen aan vrijwilligers, leden en ouders van kinderen die lid zijn van een sportclub, wat het beleid is bij de club waar zij actief zijn. Aan het onderzoek deden bijna drieduizend mensen mee, die actief zijn bij ruim tweeduizend sportclubs in Nederland. In Drenthe reageerden 245 mensen.

Er worden steeds meer gezonde dingen verkocht Erjen Derks, voorzitter VV Beilen