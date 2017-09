FC Emmen speelt volgend jaar niet meer in de Jupiler League

Jupiler stopt met de sponsoring van de Eerste Divisie (foto: Roel Bos / sportfoto.org)

VOETBAL - Of FC Emmen nou promoveert of niet, de club speelt volgend jaar niet meer in de Jupiler League.





Het is niet bekend welk merk volgend jaar de sponsoring van de voetbalcompetitie op zich gaat nemen. "Misschien vullen we het nu op een andere manier in", zegt algemeen directeur Marc Boele van de Coöperatie Eerste Divisie tegen Biermerk Jupiler stopt na twaalf seizoenen als naamgever en sponsor van de eerste divisie.Het is niet bekend welk merk volgend jaar de sponsoring van de voetbalcompetitie op zich gaat nemen. "Misschien vullen we het nu op een andere manier in", zegt algemeen directeur Marc Boele van de Coöperatie Eerste Divisie tegen Voetbal International . "Het is niet ondenkbaar dat we met meerdere partners in zee gaan."