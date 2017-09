Fleur Nagengast opnieuw tweede belofte in Amerika

Fleur Nagengast opnieuw tweede in Amerika (foto: RTV Drenthe/ Karin Mulder)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast (19) uit Beilen is tijdens de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen. in het Amerikaanse Waterloo als tweede belofte gefinisht. Ook vorig weekend, tijdens de openingswedstrijd in Iowa City, finishte Nagengast als tweede belofte.

Geschreven door Karin Mulder

De overwinning in de belofte-categorie ging in beide wedstrijden naar de Amerikaanse Emma White.



De beloftes starten in Amerika tussen de elite-vrouwen. Vorig weekend finishte Nagengast overall op de 25e plaats. Gisteravond verbeterde ze zich naar de 18e plaats. De overwinning bij de elite-vrouwen ging naar de Belgische Sanne Cant.



Superprestige Gieten

Nagengast heeft een tussenjaar op school en richt zich volledig op het veldrijden. Komend weekend staat ze aan de start van de Superprestige veldrit in Gieten.