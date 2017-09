​Man uit Roden opgepakt voor vervalsen muntjes Rodermarkt

RODEN - Een inwoner van Roden is vannacht opgepakt voor het vervalsen van zogenoemde Ronermarken.

In het huis van de Rodenaar werden valse muntjes gevonden, die zijn in beslag genomen. Hij zit nog vast. De politie onderzoekt of de man alleen handelde of dat er meer mensen betrokken waren bij de handel.Een Ronermark is een muntje dat tijdens de Rodermarkt wordt gebruikt om bij café's te kunnen betalen.Het is niet bekend hoeveel valse muntjes er in omloop zijn. De politie adviseert de munten alleen via officiële kanalen te kopen. De valse munten zijn iets dunner dan de officiële Ronermarken. Ook voelen ze wat gladder aan omdat de opdruk niet ingebrand is.