Politiehelikopter kan voortaan vaker naar Noord-Nederland vliegen

Deze kun je vaker gaan zien boven Drenthe (foto: Van Oost Media)

ASSEN - De kans is groot dat je voortaan vaker en langer een politiehelikopter in de lucht zult zien. Vanaf vandaag kan er getankt worden op Oostwold Airport, waardoor het Noorden van het land beter te bereiken is.

Het tanken kon al tijdens kantooruren, maar kan nu ook 's avonds en in het weekend. De helikopter kan daarmee een stuk effectiever worden ingezet.



Vorig jaar vloog de helikopter 69 keer boven Noord-Nederland. Samen met Limburg zijn de drie noordelijke provincies daarmee het minst ondersteund met vluchten. Dat heeft mede te maken met de lange afstand van Schiphol naar het Noorden.



Door de lange aanvliegtijd kon de helikopter maar beperkt boven de drie provincies vliegen omdat er op tijd getankt moet worden. Een inzet was daardoor vaak niet nuttig.