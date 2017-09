Negen maanden cel geëist tegen corrupte schooldirecteur

Het Openbaar Ministerie heeft negen maanden cel geëist (foto: Pixabay)

VRIES - Het Openbaar Ministerie heeft negen maanden cel geëist tegen de 51-jarige Jos van K. uit Vries voor corruptie.

Van K. was van 2010 tot en met 2015 directeur van het basisonderwijs in Midden-Drenthe. Hij heeft volgens het OM een installateur onder druk gezet om de rekening voor een privé-klus naar de school te sturen.



Ook zou de verdachte geld hebben gekregen om een bedrijf de opdracht te geven zonnepanelen op een of meerdere scholen te plaatsen. In totaal gaat het om een bedrag van 7.000 euro.



Geluidsfragment

Tijdens de zitting was een geluidsfragment te horen waarin Van K. op niet mis te verstane wijze voorstelt aan de installateur om de factuur voor het privé werk te sturen naar de school. Als tegenprestatie zou de installateur in de toekomst veel werk krijgen van de school. "Dat is fijn voor jou. Dat is fijn voor mij. En zo wil ik handel drijven", zegt Van K. in het geluidsfragment.



De installateur voerde voor meer dan 3.000 euro werkzaamheden uit bij de verdachte. Er zou onder andere buitenverlichting, een buitenkraan en terrasverwarming zijn geïnstalleerd.



Tijdens de zitting nam Van K. afstand van het gesprek dat op de tape te horen was. "Dit ben ik wel maar ik herken mezelf er niet in. Ik heb ook spijt van dat gesprek en heb er niet naar gehandeld. Ik heb de opdrachten na dit gesprek gewoon aan die installateur gegund", aldus Van K.



Voordeeltje meepakken

De verdachte vertelde in de rechtbank dat hij vijftig tot tachtig uur per week werkte voor de Stichting Baasis Onderwijs Midden-Drenthe. Volgens het OM zou de verdachte vinden dat er wel een voordeeltje tegen over het vele werk mocht staan. "Dat voordeeltje wil ik af en toe hebben", zegt Van K. ook op het geluidsfragment.



Van K. zou ook hebben geprofiteerd van zonnepanelen die op scholen waarvan hij directeur was, zijn geplaatst. De verdachte zou twee keer 2.000 euro hebben ontvangen voor die deal. Van K. verklaarde tijdens de zitting dat hij het geld had gekregen voor andere algemene diensten die hij heeft geleverd aan het bedrijf. "Ik heb zelf zonnepanelen bij dat bedrijf besteld en heb ook een aantal buren bij hen aangebracht. Verder heeft hij gebruik kunnen maken van mijn netwerk", zei de verdachte.



Keihard afgestraft

De officier van justitie eiste negen maanden cel, ook om een voorbeeld te stellen. "Dit gedrag moet keihard worden afgestraft om ook aan anderen te laten zien dat dit niet goed is. Ik eis daarom een onvoorwaardelijke celstraf van negen maanden", aldus de officier. Verder dient het Openbaar Ministerie een ontnemingsvordering in van bijna 7.000 euro.



Van K. zei aan het eind van de zitting dat hij de hele gang van zaken betreurt. "Ik heb mij zeven jaar lang een slag in de rondte gewerkt voor de stichting en heb ook heel veel goeds gedaan in die tijd. Dat zullen ook veel mensen beamen. Het is jammer dat één gesprek, waar ik verder niet naar gehandeld heb, tot dit heeft geleid."



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.



Twee jaar geleden werd van K. op non-actief gezet door onderwijsorganisatie Kits Primair waar hij toen algemeen directeur was. Er zou toen sprake zijn van een meningsverschil over de bestuursstructuur. Inmiddels werkt Van K. bij de Almeerse Scholen Groep.