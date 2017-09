Marinier 5G weet weinig van treinbestorming in 1977

DEN HAAG/DE PUNT - De eerste van de elf mariniers die gehoord worden over de beëindiging van de treinkaping bij De Punt vindt de hele zaak een 'farce'.

"We waren serieuze mensen en hadden als doel mensen er veilig uit te halen", zei de marinier die wordt aangeduid met de code 5G. Hij zei ook dat hij het liefst wilde dat de negen kapers levend waren gearresteerd. Zes van hen kwamen om tijdens de bestorming, evenals twee treinreizigers.De marinier vertelde dat hij tijdens de bevrijding zelf onder vuur werd genomen door de Molukse kapers. Een van die schutters, Max Papilaya, kwam later zelf om het leven.Het verhoor van de marinier is onderdeel van de rechtszaak tegen de Staat over de gewelddadige beëindiging van de kaping. Nabestaanden van de kapers eisen een schadevergoeding. Ook willen ze duidelijkheid over wat er precies met de gijzelnemers is gebeurd.De nabestaanden van Papilaya hebben samen met die van de omgekomen vrouwelijke kaper Hansina Uktolseja een proces aangespannen tegen de Staat vanwege mogelijk onrechtmatig handelen tijdens de bevrijding. De twee zouden al gewond en weerloos op de grond hebben gelegen toen ze werden gedood.5G was marinier ziekenverzorgende en is volgens eigen zeggen pas de trein ingestapt toen de bevrijdingsactie voorbij was. Het verhoor werd afgeschermd en vond met stemvervorming plaats. 5G zag tijdens de bevrijdingsactie in 1977 twee tot drie doden, maar daar zaten Papilaya en Uktolseja niet bij, zei hij.Tot en met 4 oktober worden elf betrokken mariniers gehoord