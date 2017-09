Al 25 jaar vermiste Willeke Dost niet gevonden bij nieuwe zoekactie

KOEKANGE - Duikers zijn vanavond in de buurt van Koekange op zoek naar nieuwe sporen van Willeke Dost, maar hebben haar niet kunnen vinden. Het destijds 15-jarige meisje verdween 25 jaar geleden spoorloos.

Dost is voor het laatst gezien in de nacht van 14 op 15 januari 1992. Ze vertrok toen uit het huis van haar pleegouders in Koekange. Haar pleegmoeder en -broer werden gezien als verdachten, maar hun betrokkenheid kon niet worden aangetoond. De zaak werd uiteindelijk overgedragen aan een cold caseteam. De nieuwe zoekactie is op initiatief van het SBS6-programma, gepresenteerd door Rik van de Westelaken. Thijs Zeeman, Gallyon van Vessem en misdaadjournalist Jens Olde Kalter . Zes weken geleden werd er ook in Koekange gezocht. Toen werd een melkkarretje gevonden, een mogelijke aanwijzing.Bij diezelfde plek zou ook een rol tapijt zijn gevonden. Het gerucht ging dat in het kleed een lichaam zou zitten. Maar dat is niet gevonden.Het programma Team Vermissingen wordt 11 oktober uitgezonden op SBS6.