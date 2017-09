Billenknijpen voor Biblionet Drenthe voorbij: usb-stick gevonden

ASSEN - De usb-stick die een medewerker van Biblionet Drenthe vorige week kwijtraakte, is weer terecht. De stick is afgelopen weekend teruggevonden.

Thijs Torreman, directeur Biblionet Drenthe, vertelt dat de data op de stick nu niet meer misbruikt kunnen worden. "De desbetreffende medewerker die de stick was kwijtgeraakt, vond hem onder een van de matten van z'n auto", aldus een opgeluchte Torreman.Het was wel even billenknijpen voor Biblionet Drenthe. De gegevens van ruim 22.000 leerlingen op 180 Drentse scholen lagen op straat. Het voorval is voor Biblionet Drenthe en de betrokken bibliotheken aanleiding om de procedures en afspraken rond privacy nog verder aan te scherpen.