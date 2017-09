‘Betrokkenheid bij dodelijke overval in Gees was vriendendienst’

ASSEN/GEES - “Een vriendendienst.” Zo omschreef verdachte Abelhak B. uit Amsterdam vandaag zijn betrokkenheid bij de fatale overval in Gees vorig jaar. Bij de gewelddadig overval op 30 juni kwam Koert Elders (69) om het leven en gingen de daders er met geld vandoor.

Vloekend en tierend riep B. (28) dat hij onlangs bij de rechter-commissaris een eerlijke verklaring heeft afgelegd, toen de officier van justitie liet blijken dat hij daaraan twijfelde.“Ik word er nu op aangekeken dat er iemand dood is, terwijl ik die man met geen vinger heb aangeraakt. Ik ben daar niet geweest”, riep de Amsterdammer. "Ik moest lang mijn bek houden, maar mijn geweten eist van mij dat ik nu spreek.” De man zei dat hij al vijftien jaar in het criminele milieu zit en eruit wil. Hij is ook eerder veroordeeld voor gewelddadige overvallen.Bij de rechter-commissaris heeft hij verklaard dat hij de vier medeverdachten (drie Belgen en een Hagenaar) voor de overval in Gees heeft ontmoet op een carpoolplaats bij Zwolle en dat hij de mannen tape heeft meegegeven. Na de overval zou hij de anderen in Pijnacker weer hebben ontmoet en kregen de mannen ruzie, omdat de buit tegenviel. Wat de vriendendienst van B. precies inhield, werd tijdens de zaak niet helder.Hoeveel geld er uiteindelijk is buitgemaakt, is ook nog altijd niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie wil dat pas bekendmaken als de zaak inhoudelijk wordt behandeld en ook de verdediging houdt de kaken op elkaar.Het was de mannen te doen om de huuropbrengst van de bungalows. Elders verhuurde al jaren bungalows in Gees. De drie mannen die op de vroege ochtend van 30 juni vorig jaar Elders’ huis binnendrongen, eisten het ‘bungalowgeld’. Onder bedreiging van een pistool moest zijn partner dat uit enkele kluizen pakken. Ondertussen werd Elders zo afgetuigd dat hij kort erna overleed.Dat B. niet in Gees is geweest, gaat er bij de officier van justitie moeilijk in, omdat zijn dna onder meer is gevonden op de tape waarmee de enkels van Elders waren vastgebonden. In opdracht van de rechtbank gaat het Nederlands Forensisch Instituut onderzoeken of zijn dna en dat van een 26-jarige medeverdachte ook zonder dat zij in Gees zijn geweest - zoals ze beweren - in Elders’ slaapkamer kan zijn terechtgekomen.Dat onderzoek duurt twee maanden. Ook moeten nog meerdere verdachten en twee rechercheurs, die een getuige zouden hebben beïnvloed, door de rechter-commissaris worden gehoord. De vraag is of de rechtbank de zaak wel inhoudelijk kan behandelen op de 5, 7 en 12 december, de dagen die voor de rechtszaak zijn geplandTwee Belgische verdachten (22 en 26) en de Amsterdammer blijven in ieder geval tot 5 december vast zitten. Als het onderzoek voor die tijd niet klaar is, houdt de rechtbank op die dag een nieuwe pro-formazitting.