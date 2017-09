Chauffeur die Ellen Drost zou hebben aangereden weer vrij

SPIER - De taxichauffeur die is aangehouden voor de aanrijding van de 18-jarige Ellen Drost dit weekend in Spier, is weer op vrije voeten.

Wel wordt de 24-jarige man uit Ruinerwold nog verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en doorrijden na een ongeluk.Nadat zondag bekend werd dat het lichaam was gevonden van de vermiste Ellen, meldde de taxichauffeur zich bij de politie. Hij zou die nacht in de omgeving waar het lichaam is gevonden ‘iets hebben geraakt’ met zijn taxibusje. Daarna zou de man in de greppel hebben gekeken, maar niets hebben gevonden in het donker.Anonieme bronnen melden dat de taxichauffeur dacht dat hij mogelijk een dier had geraakt.Ellen Drost kwam na een schuurfeest zaterdagavond niet thuis. Een voorbijganger vond het lichaam van de jonge vrouw 's middags in een greppel en waarschuwde de politie.