Automobilist overleden na ernstig ongeluk op A28 bij Assen

ASSEN - Een 26-jarige man uit Assen is overleden aan de gevolgen van een ernstig ongeluk gisterochtend op de A28 bij zijn woonplaats.

In dichte mist reed een 43-jarige automobilist uit Assen tegen de auto van het 26-jarige slachtoffer. Die stond op dat moment stil op de rijbaan, nadat hij kort daarvoor een eenzijdig ongeluk had gehad. Door de dichte mist kon de 43-jarige man een ongeluk niet voorkomen.Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.