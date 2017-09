Video: Waterral droogt zijn veren

Elke week plaatsen we een filmpje gemaakt met een cameraval. Deze week steelt een waterral de show. De vogel is zijn veren aan het drogen door te wapperen.

Normaal gesproken zul je niet snel een waterral zien, ze zitten verborgen in het riet. Maar in deze tijd van het jaar komen ze daaruit en zitten ze ook langs de randen van het riet.De opnames zijn gemaakt door vrijwilliger Tonnie Sterken. Het filmpje is gemaakt onder een brug in de Kop van Drenthe.Wil je ook een leuk natuurfilmpje met ons delen? Dat kan via dit formulier of wordt lid van de Facebookgroep Jouw ROEG!.