Werkstraf voor geweld tegen politie bij Cascaderun

De man was twee weekenden achter elkaar gewelddadig (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN – Een 34-jarige Hoogevener is voor geweld tegen de politie en mishandeling van een vrouw veroordeeld tot 120 uur werkstraf, waarvan veertig voorwaardelijk.

De man sloeg in de nacht van 2 april dit jaar na het uitgaan een vrouw tegen de grond met wie hij ruzie had.



Een week later, tijdens de Cascaderun, was de man opnieuw gewelddadig. Politieagenten wilden hem aanhouden, nadat ze een melding kregen van openlijk geweld in het centrum van Hoogeveen. Meerdere omstanders wezen de 34-jarige man als de schuldige aan, maar die verzette zich met geweld door te schoppen en te slaan.



Vier agenten werkten de man - die een fles rum en twee halve liters whiskey op had - met geweld tegen de grond om hem in de boeien te kunnen slaan. Daarna schold hij drie agenten uit voor alles wat mooi en lelijk is, bedreigde en bespuugde hij ze.



Finaal in elkaar geslagen

De man liet de rechter een filmpje op zijn telefoon zien van zijn arrestatie. Hij beweerde finaal in elkaar te zijn geslagen te zijn. De rechter zag dat anders. Zij bepaalde dat drie agenten recht hebben op in totaal 940 euro schadevergoeding.



'Alle perken te buiten'

Het geweld, de bedreigingen en beledigingen gingen alle perken te buiten, terwijl ze toch behoorlijk wat gewend zijn, schreef een van de agenten over waarom hij schadevergoeding wilde.



Aan de vrouw die hij neersloeg moet de man 500 euro betalen.



Te hard aangepakt

Volgens advocaat Tineke Pieters van de verdachte sloeg de arrestatie van haar cliënt nergens op. De politie zou hem veel te hard hebben aangepakt door hem met zijn vieren met grof geweld tegen de grond te werken. Juist dat was voor de man aanleiding om te gaan schelden en dreigen, aldus de advocate.