Gemeente Noordenveld heeft 'solide begroting' en wil investeren

De gemeente houdt bijna drie ton over aan de verkoop van Attero (foto: Google Streetview)

RODEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld wil bijna negen ton uittrekken voor onder meer het beheer van wegen en fietspaden.

Volgens wethouder Jos Huizinga is 869.000 euro beschikbaar. Hij spreekt van een solide begroting en gunstige vooruitzichten. "Het biedt ruimte voor nieuwe beleidswensen en verdere uitvoering van ingezet beleid. Het college stelt voor om geld uit te trekken voor het beheer van de wegen, duurzaamheid en een kwaliteitsimpuls voor de fietspaden."



"Daarnaast willen we na goedkeuring van de raad, investeren in het Drents Energie Loket, de toeristisch recreatieve ambities, de openbare bibliotheek, natuur- en milieueducatie op de scholen en de verhoging van het budget voor het beheer van de openbare ruimte", aldus de wethouder.



Nieuwbouw scholen

In Noordenveld wordt de komende jaren een aantal nieuwe scholen gebouwd. De start is in Veenhuizen waar een nieuwe fusieschool is ontstaan van tachtig tot honderd leerlingen. Zij worden over anderhalf jaar ondergebracht in een nieuw schoolgebouw. Daarna volgen basisscholen in Roden (De Parel en De Marke) en Nietap (De Flint).



19,35 euro terug

De gemeente laat weten dat alle huishoudens volgend jaar eenmalig een lagere belastingaanslag van afval/reiniging van 19,35 euro per huishouden. Door de verkoop van de vuilverwerker Attero heeft Noordenveld 280.000 euro ontvangen.



De voorstellen van het college voor de begroting worden op maandag 6 november door de gemeenteraad behandeld.