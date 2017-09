Drentse grondwaterkwaliteit redelijk, maar het kan nog beter

De waterkwaliteit kan beter in Drenthe (foto RTV Drenthe)

ASSEN - Drenthe doet het, vergeleken met de rest van Nederland, helemaal niet slecht als het gaat om de zuiverheid van grondwater en oppervlaktewater. Dat komt onder andere door de aandacht die er de afgelopen jaren was voor het water. Maar om dit zo te houden en zelfs te verbeteren, zijn er maatregelen nodig.

Geschreven door Andries Ophof

Drenthe heeft volgens de provincie een kwetsbaar watersysteem. Dat komt door de zandgrond en lagen keileem in de ondergrond. Daardoor stroomt water snel weg. Vooral de Hondsrug en omgeving zijn kwetsbaar. Een deel van het grondwater, maar ook oppervlaktewater uit de Drentsche Aa, wordt gebruikt voor drinkwater.



Een positief punt is volgens de provincie de omvorming van kanalen en beken tot meanderende stroompjes. Er is meer waterleven ontstaan, waardoor verschillende stoffen uit het water verdwijnen.



Gif komt overal vandaan

Vooral de landbouw krijgt vaak de schuld van te veel fosfaat, nitraat en gifstoffen in het water. Onderzoekers van de provincie Drenthe zijn het daar niet mee eens. Dat er nog steeds giftige stoffen in het water belanden heeft meer oorzaken. Vanuit natuurgebieden spoelen ook mineralen bijvoorbeeld uit. En de rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn verantwoordelijk voor de lozing van reststoffen van medicijnen bijvoorbeeld. Maar ook vanuit dorpen en steden spoelen resten van bijvoorbeeld onkruidbestrijding snel weg naar het oppervlaktewater.



De provincie Drenthe heeft in opdracht van de Drentse politiek gekeken naar de kwaliteit van het water. Water dat onder andere wordt gebruikt als drinkwater. De kwaliteit is goed, maar het kan beter. Daar is wel de medewerking van alle partijen voor nodig. Op vrijwillige basis zou iedereen moeten kijken naar wat ze kunnen doen.



Iedereen moet aan de bak

Zo zal de landbouw moeten kijken of het wel verantwoord is om bepaalde gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Of er niet bijvoorbeeld een alternatief is. Het uitrijden van mest moet met meer beleid gebeuren. Waterschappen moeten zich inzetten om reststoffen van rioolwaterzuiveringsinstallaties te beperken en ook in de dorpen en steden moet voorzichtig worden omgegaan met gif.



Vandaag worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd in Provinciale Staten. De Drentse politiek moet bepalen wat ze met de uitkomsten doet en of ze iets extra's wil doen om de waterkwaliteit nog verder te verbeteren.