Willemien Dijkstra speelt mee in stuk over Annie M.G. Schmidt: Een heel bijzonder gevoel

SLEEN - De nieuwe musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt, is gisteren in première gegaan met een galavoorstelling in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Willemien Dijkstra uit Sleen, zelf groot fan van het werk van Schmidt, speelt mee in de musical.

De kranten zijn vandaag lovend over de première. De Volkskrant heeft het over "een feest van herkenning met een perfecte Simone Kleinsma", het NRC noemt de musical "een geslaagd eerbetoon aan de fantasie van Annie M.G. Schmidt" en Trouw vindt dat het wat geforceerd lijkt, "maar dan bám!".Dijkstra heeft vandaag met een glimlach enkele recensies gelezen. "Ik heb ze niet allemaal gelezen, er zijn een paar voorbij gekomen. Het is heerlijk om zulke woorden te lezen, nadat je zo je best hebt gedaan met z'n allen. Het was een hele bijzondere dag, omdat je met die groep echt naar deze dag hebt toegewerkt. Wij hebben dit in een korte tijd moeten maken met z'n allen. En dat het dan goed gaat, is natuurlijk heel erg fijn."Het Drentse musicaltalent zit met zeven collega's in het ensemble. "Wij vertolken alle kleine rolletjes en worden overal ingezet waar nodig. En omdat we met een kleine groep zijn, is dat op heel veel momenten. Dus ik mag heel veel leuke dingen doen. Ik sta veel op de planken", zegt Dijkstra.Zelf is ze naar eigen zeggen altijd fan geweest van het werk van Schmidt. "Toen ik klein was werd ik natuurlijk al voorgelezen uit Jip en Janneke en zo. Heel toevallig: ik ben op dezelfde dag geboren als Annie, dus dat ook altijd al een leuke link. Het was een heel bijzonder gevoel gisteren."De musical is tot eind juli door het hele land te zien. "We beginnen vrijdag met toeren in de theaters. We komen ook in Drenthe langs", zegt een enthousiaste Dijkstra.