Wolf van Veeningen wordt live in Assen opgezet

ASSEN - De wolf die begin maart werd doodgereden op de A28 bij Veeningen, wordt op 21 en 22 oktober geprepareerd in het Duurzaamheidcentrum in Assen. Publiek is daarbij welkom.

Prepareren is het bewerken van het dode lichaam van een dier zodat het geconserveerd blijft. De bekendste techniek is opzetten. Bas Perdijk van Naturalis Biodiversity zal het werk uitvoeren.Een deel van het werk heeft al achter gesloten deuren plaatsgevonden in verband met besmettingsgevaar. De schone botten en huid worden tijdens het zogeheten prepareerweekend in Assen weer in elkaar gezet en daar is publiek bij welkom. Ook zal er uitleg worden gegeven en kunnen er vragen worden gesteld.De dode wolf bij Veeningen was afkomstig van een roedel wilde wolven uit het Duitse Nedersaksen.