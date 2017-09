Saxenburgh Groep wil meer vrijheid voor dementerende bewoners

Een bewoonster van zorgcentrum Aleida Kramer (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

COEVORDEN - Het gebeurt met de beste bedoelingen, maar zorginstantie Saxenburgh Groep wil vrijheidsbeperkende maatregelen rond demente bewoners van tehuizen zo veel mogelijk schrappen. Dat werd duidelijk tijdens een inspiratiedag in Coevorden.

Geschreven door Steven Stegen

Medewerkers van de Saxenburgh Groep, die onder andere eigenaar is van zorgcentrum Aleida Kramer, denken dat het wel een tandje minder kan.



Speciale pyjama's

Verpleegkundigde Miranda Bol deed er tijdens haar opleiding onderzoek naar. Maatregelen als speciale pyjama's en rolstoelen waar je niet zelf uit kunt komen, zijn voorbeelden van dergelijke vrijheidsbeperkende maatregelen. "Als je daar met meer maatwerk mee om kunt gaan, dan betekent dat meer kwaliteit van leven en vrijheid voor de bewoner."



Kwaliteit van leven

Arts Marianne Dijkhuis, hoofd van de ouderengeneeskunde bij de Saxenburgh Groep, is het daar helemaal mee eens. "We gaan vanaf nu op een andere manier werken. We zijn nu vooral erg gericht op het beschermen van mensen, om te voorkomen dat ze een keer zouden vallen, dat ze iets breken. Maar ik denk dat de kwaliteit van leven veel meer leidend moet zijn."



Volgens Dijkhuis is het doel om het komende jaar een kwart minder vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen en zwaardere vormen te vervangen door lichtere varianten. Per bewoner wordt in overleg met de familie bekeken of en hoe dat doel behaald kan worden.