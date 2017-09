Hoofdbestuur VVD passeert Bert Homan uit Assen als kandidaat-voorzitter

ASSEN - Politicus Bert Homan uit Assen krijgt niet de steun van het hoofdbestuur van de VVD om de nieuwe voorzitter van de partij te worden.

De VVD is op zoek naar een nieuwe voorzitter nadat de in opspraak geraakte Henry Keizer is afgetreden. Homan stelde zich kandidaat, maar de voorkeur van het hoofdbestuur gaat uit naar de Harderwijkse wethouder Christianne van der Wal.Van der Wal kreeg het vertrouwen van het hoofdbestuur door niet zelf met allerlei plannen te komen, maar lokale VVD'ers daarvoor de ruimte te willen bieden, zegt het bestuur. Dat verwacht ook dat ze zorgt dat in de partij nieuwe ideeën opborrelen en het debat opbloeit.Voor Homan betekent dit niet het einde van zijn ambities voor het voorzitterschap. Afdelingen en andere netwerken in de VVD kunnen de komende tijd tegenkandidaten aandragen. De leden kiezen vervolgens wie van hen de partij moet gaan leiden.Homan woont sinds vier jaar in Assen. In het verleden was hij in verschillende gemeenten wethouder. Vier jaar geleden was hij ook kandidaat voor het voorzitterschap binnen de VVD. Toen moest hij het afleggen tegen Keizer. Nu wil hij opnieuw een gooi doen. Naast Van der Wal krijgt hij concurrentie van ondernemer Bram Cool, die de partij onder meer wil 'vergroenen'.