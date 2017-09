Café in Vledder op derde plek in Koffie Top 100

VLEDDER - De Tippe in Vledder schenkt volgens horecavakblad Misset de lekkerste koffie van Drenthe.

Het restaurant staat dit jaar op de derde plek in de Koffie Top 100 van Misset. Vorig jaar eindigde De Tippe nog op de elfde plek. "De filterkoffie is heel goed, maar vooral de espresso oogst lof van de jury. Die koffies in combinatie met Drentse nuchterheid en gedreven ondernemerschap brengen De Tippe dit jaar zelfs op het podium", aldus het vakblad.Proefiz in Assen staat eveneens in de top tien . Het restaurant bezit de zevende plek. The Kitchen in Hoogeveen is met de 67e plek het derde Drentse bedrijf in de top honderd. De lekkerste koffie van Nederland haal je in Arnhem bij Josephine Coffee.