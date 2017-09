Arrestatie bij inval in hennepkwekerij in Meppel

In een bedrijfspand werd een hennepkwekerij aangetroffen (foto: Van Oost Media) Een persoon is aangehouden (foto: Van Oost Media)

MEPPEL - De politie heeft vanmiddag een inval gedaan in een bedrijfspand aan het Groeneveld in Meppel.

In het pand werd een hennepkwekerij aangetroffen. Een persoon is aangehouden. In het pand werden enkele bedrijfswagens aangetroffen die voor hennepteelt gebruikt werden. Deze zijn door de politie in beslag genomen.