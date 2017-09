Loopt Noordoost-Drenthe glasvezel mis door gesteggel om financiering?

Vanavond praat de raad van Tynaarlo over glasvezel (foto: Pixabay)

VRIES - Het wordt een spannende dag voor het Drents Glasvezel Collectief in Noordoost-Drenthe. Vanavond praat de gemeenteraad van Tynaarlo over de financiering van een groot glasvezelproject. Het college van burgemeester en wethouders wil geen aandeelhouder worden, maar het project financieren met een lening. En dat is nou juist wat het glasvezelcollectief niet wil.

"Ik denk dat het college wel tot inkeer komt nu ze onze argumenten gehoord heeft. Het college zal toch geen blokkade willen opwerpen waarmee de leefbaarheid in de dorpen in het gedrang komt", vertelt Meindert Krijnsen, voorzitter van het Drents Glasvezel Collectief.



'We willen de kosten laag houden'

"We zitten in een gebied waar marktpartijen geen glasvezel willen aanleggen", vertelt Krijnsen. Het glasvezelcollectief wil, om de kosten te drukken, liever dat de gemeente aandeelhouder wordt dan dat ze een lening verstrekt. "Over een lening moeten wij wettelijk vier procent rente betalen", legt Krijnsen uit. "Maar als de gemeente aandeelhouder is, hoeft dat niet. Dus dan worden de kosten van het glasvezelnetwerk lager."



'Genoeg belangstelling'

In totaal vallen ongeveer 6.200 huishoudens in het gebied van het Drents Glasvezel Collectief. Om het netwerk rendabel te krijgen, moet tenminste 65 procent van de huishoudens zich aansluiten. "Uit eerder onderzoek dat wij gedaan hebben, blijkt dat er zeker voldoende belangstelling voor is", stelt Krijnsen.



"Wij doen alles vrijwillig. Er zit geen enkele betaalde kracht op dit project. Verspreid over dertig dorpen werken hier driehonderd vrijwilligers aan", legt Krijnsen uit. "Het is nu van belang dat de gemeente ook laat zien dat ze dit belangrijk vindt."



Het Drents Glasvezel Collectief wil volgend jaar rond het begin van de zomer beginnen met de aanleg van glasvezel in Noordoost-Drenthe