Na bussen straks ook drones op waterstof

Vliegt deze drone straks op waterstof? (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

EELDE - Drones op waterstof hebben de toekomst. Althans, dat zeggen de provincie Drenthe en de Holthausen Groep. Drones op waterstof kunnen langer, verder en sneller vliegen. Een 'normale' drone vliegt meestal maar zo'n twintig minuten.

De Dronehub Groningen Airport Eelde, een initiatief van de provincie Drenthe, gaat samen met de Holthausen Groep aan de slag om ze te ontwikkelen.



Drones en waterstof

"De Dronehub is een samenwerking van allemaal bedrijven die met drones aan de slag willen", legt gedeputeerde Henk Brink uit. "Waterstof is een heel duurzame oplossing en in bijvoorbeeld Groningen rijden er nu al vuilniswagens op die brandstof. Holthausen Groep, maar ook Resato, hebben zich daarin gespecialiseerd."



"Noord-Nederland wil zich onderscheiden als energieregio en in waterstof zien wij voor de toekomst een heel belangrijke brandstof", legt Brink uit. "Dus wij dachten: wat is er nou mooier dan dat je gaat onderzoeken of drones ook op waterstof kunnen vliegen."



Te zien vanaf 2018

In 2018 moeten de eerste drones op waterstof de lucht in. "In de agrarische sector, bij waterschappen, voor gemeenten, en zelfs voor het afleveren van medicijnen op de Waddeneilanden, drones bieden enorm veel mogelijkheden", vindt Brink.