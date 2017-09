Herdenking 'Window of my eyes' op sterfdag Harry Muskee

GROLLOO - "Het gaat over de breuk met zijn vriendin, die heeft Harry Muskee verwerkt in het lied." Dat zegt muzikant Egbert Meyers over Window of my eyes, misschien wel het meest iconische nummer van Cuby + Blizzards. Vandaag, vijftig jaar nadat het lied is ontstaan, houdt Meyers met vrienden een herdenking.

Het is geen toeval dat hij vandaag heeft uitgekozen: Muskee overleed op 26 september 2011, dat is vandaag zes jaar geleden.Het nummer Window of my eyes schreef Muskee samen met gitarist Eelco Gelling en toenmalige toetsenist van Cuby + Blizzards Herman Brood.Meyers: "Brood bedacht dat ietwat vreemde pianopartijtje. Het is een soort dansende melodielijn in zes achtste maat. Dat is bijzonder voor een bluesnummer, want de piano zegt eigenlijk: joh, het is niet zo erg, trek het je niet zo aan, maar ondertussen vertelt Harry een heel emotioneel verhaal."Harry 'Cuby' Muskee wordt volgens Meyers al op veel manieren herdacht en geëerd. "Maar het gaat toch vooral om de muziek." Dat is voor hem de reden het lied te herdenken. Dat doet Meyers samen met onder meer het schrijversechtpaar Jan Veenstra en Marga Kool, dichteres Suze Sanders en muziektrio Heeren van Oud-Zuid bij de steen in de buurt van Grolloo, waar Muskee vaak zat in de tijd dat hij Window of my eyes schreef.Ook oud-Blizzards-manager Jan Venhuizen, die erbij was toen de band het nummer opnam, is er vanmiddag ook bij in Grolloo. De Heeren van Oud-Zuid spelen Window of my eyes tijdens de herdenking