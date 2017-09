Marktmeester Rodermarkt: We hebben de schade weten te beperken

RODEN - In totaal zijn 260 dieren aangeleverd op de Rodermarkt. Dat zijn er flink minder dan vorig jaar toen de teller op 319 uitkwam. Toch vallen de cijfers - 138 pony's, 118 paarden en vier ezels - volgens marktmeester Albertus Lieffing niet tegen.

De marktmeester had op nog minder dieren gerekend. "We hebben de schade weten te beperken en toch een mooie paardenmarkt", aldus Lieffing. De markt kwam erg rustig op gang vanochtend vroeg. In de eerste uren was het volgens handelaren veel rustiger dan voorgaande jaren.De paarden en pony's trekken ook jonge handelaren. Zoals de 11-jarige Nick die een paar Shetlanders voor een mooi prijsje probeerde te kopen van Gerrit Spijkerman.De nacht voorafgaand aan de markt is rustig verlopen, meldt de politie. Ook het Rode Kruis meldt geen incidenten. Volgens een Rode Kruis-woordvoerder draagt het verbod op glaswerk daaraan bij.De politie meldt dat twee mannen uit Roden zijn opgepakt voor het vervalsen van Ronermarken , de muntjes waarmee tijdens het feest wordt betaald.Dit jaar zijn er ook koeien op de Rodermarkt. Die mogen officieel niet aangevoerd worden en staan dus niet op de markt zelf, maar op privéterrein. Hoe veel koeien er zijn, is niet duidelijk.Opvallend is dat de gemeente Noordenveld het college van burgemeester en wethouders van buurgemeente Tynaarlo dit jaar niet hebben uitgenodigd om een kijkje op de markt te nemen. Waarom dat niet is gebeurd, is niet duidelijk. De gemeenten nodigen elkaar ieder jaar over en weer uit op de Roder- en de Zuidlaardermarkt.