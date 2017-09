Man (67) uit Emmen vermist

Hette Tip wordt sinds gisteravond vermist (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

EMMEN - In Emmen wordt gezocht naar de 67-jarige Hette Tip uit Emmen.

De man vertrok gisteravond rond 19.00 uur uit een opvangadres aan de Boslaan in Emmen om een stukje te gaan wandelen, maar kwam niet terug.



Tip heeft volgens de politie een lange woeste baard, een slecht gebit en is ongeveer 1.75 meter lang. Hij heeft een normaal tot mager postuur, ziet er onverzorgd uit en loopt moeilijk. Het is niet bekend wat voor kleding hij draagt.