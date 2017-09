Het is een goed jaar voor de paddenstoel. Op veel plekken hebben lange tijd niet zoveel paddenstoelen gestaan als dit jaar. Maar met de komst van veel paddenstoelen neemt ook het aantal paddenstoelenplukkers toe.

Ook boswachter Tjeerd Langhout had hier vorige week mee te maken. Hij vond diep in het bos een mooie groep paddenstoelen. Helaas waren ze een dag later weggehaald. 'Onvoorstelbaar en triest', noemde de boswachter het.Vandaar dan ook onze stelling: Het plukken van paddenstoelen moet verboden worden. Stemmen kan hier. Wil je je mening delen? Dat kan via Facebook of op Twitter met de hashtag #roegstelling.