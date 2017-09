Stelling: Ik blijf volgend jaar bij dezelfde zorgverzekeraar

ASSEN - Als eerste zorgverzekeraar heeft DSW bekendgemaakt wat de prijzen voor volgend jaar zijn. En de uitkomst verrast velen: zowel de premie als het eigen risico gaat omlaag.

Bij DSW daalt de premie met 50 cent per maand. "Een principekwestie", noemt de directeur het. In de Miljoenennota hield het kabinet voor 2018 rekening met een stijging van de gemiddelde jaarpremie met 81 euro.Eerder deze maand werd in Den Haag nog gesteggeld over het eigen risico. Dat zou namelijk omhoog gaan, maar uiteindelijk is tijdens de formatieonderhandelingen besloten dat het bedrag van 385 euro blijft staan.Daarmee wordt veel gesproken en geschreven over de zorgkosten, maar duidelijker wordt het er niet op.Snapt u nog iets van alle spelletjes die gespeeld worden door zorgverzekeraars en de overheid? Of ben u het 'shoppen' naar de goedkoopste verzekering zat en blijft u bij uw huidige verzekeraar?