Emmen spoort voor 327.000 euro aan bijstandsfraude op

Emmen spoort voor ruim drie ton aan bijstandsfraude op (foto: Pixabay)

EMMEN - De eerste helft van 2017 heeft de gemeente Emmen ruim 327.000 euro aan bijstandsfraude opgespoord in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden.

Er is daarbij beslag gelegd op meerdere bankrekeningen en auto's. Ook zijn 27 uitkeringen stopgezet en 61 uitkeringen aangepast. Het bedrag dat onterecht werd uitgekeerd, wordt teruggevorderd.



Verkeerde informatie

Volgens de gemeente Emmen gaat het in de meeste fraudegevallen over het verkeerd doorgeven van de woonsituatie. Ook gaven sommige fraudeurs niet door dat ze samenwonen met een partner.



Het is niet duidelijk hoeveel mensen bewust frauderen. Volgens de gemeente geven inwoners een verandering in hun situatie niet goed of niet op tijd door. Hun uitkering valt daardoor hoger uit dan waar ze recht op hebben.