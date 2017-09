Website voor 'waardevolle informatie' over vervuiling COA-terrein Ter Apel

TER APEL - Mensen die waardevolle informatie hebben over de bodemvervuiling bij het COA-terrein in Ter Apel kunnen dat voortaan melden op een speciale website.

Het COA maakt zich al lange tijd zorgen over gezondheidsklachten van kantoormedewerkers. Het kantoorpand in Ter Apel is ruim twee jaar geleden gebouwd. Sindsdien hebben werknemers geregeld bloedneuzen, hoofdpijn en prikkende ogen, schrijft RTV Noord In de grond onder het gebouw zou in het verleden vervuilde grond zijn opgeslagen, maar een link met de klachten is tot op heden niet gevonden. Een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Joop Atsma moet dat nu onderzoeken.De commissie vindt dat er opnieuw onderzoek gedaan moet worden naar de bodem, lucht, water, gewassen en gebouwen op het terrein. Eind dit jaar moeten de resultaten van aanvullende onderzoeken bekend worden.