Lange file op A28 bij Beilen opgelost na berging gekantelde vrachtwagen

De vrachtwagen kantelde in de berm (foto: Persbureau Meter) Brandweerlieden op en in de truck (foto: Persbureau Meter) De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter)

BEILEN - Een vrachtwagen met boomstammen, die vanochtend kantelde op de A28 bij Beilen, zorgde in de spits voor veel problemen.

Vanwege werkzaamheden was een weghelft afgesloten. Daardoor ontstond een file van ruim acht kilometer tussen afslag Fluitenberg en Beilen. Inmiddels is de file opgelost.



Vanochtend raakte een vrachtwagen geladen met boomstammen door onbekende redenen van de weg, waarna de wagen kantelde. De chauffeur werd met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.



De weg is weer vrij.