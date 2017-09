Verdachte taxichauffeur vroeg vriend te zoeken naar wat hij geraakt had

De man wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk (foto: Persbureau Meter)

SPIER/RUINERWOLD - "Hij weet dat hij iets had geraakt, is toen ook gestopt en heeft uitgebreid gezocht, maar niets gevonden." Volgens advocaat Joris Kroeze wist de 24-jarige taxichauffeur uit Ruinerwold in eerste instantie helemaal niet dat hij betrokken was bij het ongeval waarbij Ellen Drost uit Pesse zaterdagnacht het leven liet.

Geschreven door Hielke Meijer





Andere chauffeur zocht ook

Advocaat Kroeze: "Het zat mijn cliënt niet lekker. Hij heeft toen 's nacht een bevriende chauffeur gevraagd te gaan kijken. Maar ook die vond niks. Toen dachten ze dat hij waarschijnlijk een ree had aangereden."



Zelf gemeld

Zondagochtend heeft de 24-jarige chauffeur zich gemeld bij de politie. Dat deed hij nadat sociale media naar buiten was gekomen dat Ellen Drost was vermist. 's Middags werd het 18-jarige meisje gevonden in een sloot tussen Spier en Pesse gevonden.



Volgens Kroeze werkt de taxichauffeur volop mee aan het onderzoek. Hij werd na verhoor vrijgelaten, omdat het Openbaar Ministerie geen reden zag de man nog langer vast te houden.



Lees ook: Chauffeur die Ellen Drost zou hebben aangereden weer vrij

De chauffeur heeft nog geen contact gezocht met de familie Drost. Volgens zijn advocaat is het gebruikelijk dat afspraken daarvoor via justitie worden gelegd. De politie ziet de taxichauffeur wel als verdachte. Hij zou niet alleen een dodelijk ongeval hebben veroorzaakt, maar wordt ook verdacht van het doorrijden na een ongeluk. Volgens zijn advocaat zal uit het politie-onderzoek blijken dat hij niet verwijtbaar heeft gehandeld.Advocaat Kroeze: "Het zat mijn cliënt niet lekker. Hij heeft toen 's nacht een bevriende chauffeur gevraagd te gaan kijken. Maar ook die vond niks. Toen dachten ze dat hij waarschijnlijk een ree had aangereden."Zondagochtend heeft de 24-jarige chauffeur zich gemeld bij de politie. Dat deed hij nadat sociale media naar buiten was gekomen dat Ellen Drost was vermist. 's Middags werd het 18-jarige meisje gevonden in een sloot tussen Spier en Pesse gevonden.Volgens Kroeze werkt de taxichauffeur volop mee aan het onderzoek. Hij werd na verhoor vrijgelaten, omdat het Openbaar Ministerie geen reden zag de man nog langer vast te houden.De chauffeur heeft nog geen contact gezocht met de familie Drost. Volgens zijn advocaat is het gebruikelijk dat afspraken daarvoor via justitie worden gelegd.