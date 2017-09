Stenden heeft drie topopleidingen: 'Het is een extra visitekaartje'

Chemie, bedrijfseconomie en de pabo scoren goed (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Gebak vanochtend op de vestigingen van de Stenden Hogeschool in onze provincie. Aanleiding is de goede score van de hogeschool in de HBO keuzegids. Een aantal opleidingen van Stenden krijgt daarin de titel Topopleiding.

"Wij zijn super trots dat we het met onze opleidingen zo goed doen", vertelt Louwien Eising, teamleider van de Pabo in Emmen. De opleidingen bedrijfseconomie, chemie en de pabo van Stenden hebben de het predicaat Topopleiding gekregen.



Een visitekaartje

"Op een schaal van honderd punten moet je ten minste tachtig punten halen", legt Eising uit. "Het is een extra visitekaartje." De score is gebaseerd op de beoordeling van studenten, op hoeveel studenten uitvallen en op wat de Nederlandse onderwijs accreditatieorganisatie van de Hogescholen vindt.



Stenden scoort niet met alle opleidingen even goed. De hogeschool staat op plaats zeven van de negen beste middelgrote hogescholen.