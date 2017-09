Advocaat nabestaanden treinkapers is boos: mariniers zijn voorbereid op geluidsfragmenten

DEN HAAG/DE PUNT - De mariniers die als getuigen worden gehoord over de beëindiging van de Molukse treinkaping, zijn op hun verhoor voorbereid.

Ze hebben een rollenspel gespeeld en geluidsfragmenten beluisterd bij hun advocaat Geert-Jan Knoops, zo blijkt uit hun verhoren voor de rechtbank in Den Haag. Vandaag worden, net als gisteren, twee van de elf mariniers gehoord.Advocaat Liesbeth Zegveld is tegen zo'n voorbereiding en heeft bezwaar gemaakt tegen het vooraf laten horen van de banden. Ze eist dat Knoops, die de banden van Defensie heeft gekregen, het materiaal meteen inlevert.Zegveld, die optreedt namens de nabestaanden van twee doodgeschoten kapers, is bang dat het verrassingseffect wegebt. De getuigen krijgen de banden tijdens de zitting te horen, achter gesloten deuren. Het is de bedoeling dat mariniers hun eigen stem herkennen of die van collega´s kunnen plaatsen.Zegveld, een mensenrechtenspecialiste, wil niet dat getuigen worden beïnvloed. Dat is een een strafbaar feit. De rechtbank neemt later dinsdag een besluit over haar verzoek.Landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers noemde het bezwaar van Zegveld 'een gotspe' en het verzoek mist volgens hem rechtsgrond. Volgens hem heeft Zegveld zelf enkele banden aan journalisten gelekt. De mariniers krijgen volgens hem alleen de fragmenten te horen die via de media al in de openbaarheid zijn gebracht. Ook wees hij erop dat het om waarheidsvinding gaat en dat er dus niks mis mee is dat ze zich voorbereiden. "Daar is niks onrechtmatigs aan en er is ook geen sprake van beïnvloeding" aldus Houtzagers.Het verhoor van de mariniers is onderdeel van de rechtszaak tegen de Staat over de gewelddadige beëindiging van de kaping. Nabestaanden van twee kapers eisen een schadevergoeding, omdat de twee volgens hen doelbewust zijn geëxecuteerd.