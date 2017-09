Directeur stichting Het Drentse Landschap moet vertrekken

Erwin van Liempd begon in mei 2016 (foto: Het Drentse Landschap)

ASSEN - De directeur van stichting Het Drentse Landschap moet per direct vertrekken. De Raad van Toezicht van de stichting heeft besloten het contract van Erwin van Liempd niet te verlengen. Ook is hem gevraagd per direct zijn werk neer te leggen.





"Ook bij de in mei 2016 aangetreden directeur was er ongerustheid, zo bleek uit de gesprekken die wij met hem hebben gevoerd. Pogingen om de ongerustheid en ontevredenheid weg te nemen zijn niet gelukt", schrijft de Raad van Toezicht verder.



